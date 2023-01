A Pesaro Casa Tecnologie Emergenti, progetto da 11 mln euro

(ANSA) - PESARO, 23 GEN - Presentato oggi a Pesaro il progetto "CTE Square", la Casa delle Tecnologie Emergenti che arricchirà e renderà più innovativa la Capitale Italiana della Cultura 2024. "Abbiamo una freccia in più nel nostro arco: attraverso le nuove tecnologie ci giochiamo una parte fondamentale della crescita del nostro territorio" ha detto il sindaco Matteo Ricci. Pesaro si è aggiudicata un bando da 11 milioni di euro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la realizzazione di un laboratorio tecnologico diffuso che coinvolgerà tutta la città.

"Si tratta di un investimento che avrà una ricaduta importante su più soggetti, non solo il Comune. Dobbiamo fare in modo che questi soldi che arrivano siano un volano per tutta l'economia locale e per far diventare l'opportunità della Capitale italiana della Cultura un cambiamento che possa durare nel tempo. Siamo molto soddisfatti: ringrazio per la grande professionalità di chi ha realizzato il progetto, portando a Pesaro un risultato straordinario" ha concluso Ricci. Secondo l'assessore all'Innovazione e alla Partecipazione Francesca Frenquellucci, "si tratta di un progetto trasversale perché coinvolge tutti gli assessorati. È una grande opportunità per Pesaro, per farla diventare più tecnologica e attrattiva, così come lo sarà per le imprese, per le associazioni di categorie e per i giovani che vorranno mettersi in gioco". La sede della Casa delle Tecnologie Emergenti sarà diffusa: "gli spazi per eventi, seminari, tavoli di lavoro, convegni e formazione, co-working saranno suddivisi tra il Salone Nobile di Palazzo Gradari, il Centro Arti Visive Pescheria, il terzo piano di palazzo Mamiani e il Conventino di Monteciccardo". Il progetto CTE Square, vede capofila il Comune di Pesaro, affiancato dall'Università degli Studi di Urbino e dall' Università Politecnica delle Marche, insieme ad un nutrito gruppo di partner tecnologici ma anche la Fondazioen Rossini, il Rossini Opera Festival, Conservatorio di Musica G. Rossini, la Fondazione Nuovo Cinema. Prevista la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti per Cultura Turismo ed Engagement. (ANSA).