Maltempo: Comune Senigallia, non pernottare ai piani terra

(ANSA) - ANCONA, 22 GEN - Dalla mezzanotte di oggi e fino alle ore 14:00 di domani sono previste condizioni di forte instabilità sulle Marche e un netto peggioramento: cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio, venti con raffiche fino a burrasca, mare molto mosso o agitato e possibili mareggiate lungo l'intero litorale. Per l'allerta meteo arancione il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti ha disposto per la giornata di domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni pubbliche e private, dei centri diurni per disabili, oltre che dei servizi di assistenza domiciliare e trasporto socio sanitario del territorio comunale, di tutti gli impianti sportivi comunali, dei luoghi della cultura come la biblioteca e la sospensione dei mercati. Il Comune consiglia ai cittadini inoltre di non pernottare ai piani terra delle abitazioni ed è stato aperto il centro di accoglienza al seminario vescovile di via Cellini. Anche a Trecastelli (Ancona) la cittadinanza è invitata a salire ai piani alti in caso di necessità e disposto la chiusura delle scuole. A Ostra (Ancona) è aperto il Coc (centro operativo comunale) che sta monitorando la situazione.

Controllati i fiumi e fossi nella zona di Barbara (Ancona), altro Comune alluvionato lo scorso settembre: il livello è in aumento ma ancora non desta particolari preoccupazioni, conferma il sindaco Riccardo Pasqualini. (ANSA).