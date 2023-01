Incendio in palazzina Senigallia, muore anziana

(ANSA) - SENIGALLIA, 22 GEN - Un'anziana è deceduta oggi a seguito di un incendio che si è sviluppato in un condominio in via Di Vittorio, zona Capanna, a Senigallia (Ancona). L'allarme è scattato nel primo pomeriggio per il fumo denso e nero che usciva dalle finestre al secondo piano di una palazzina di cinque. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino: coadiuvati dai colleghi provenienti da Ancona ed Arcevia, hanno spento le fiamme circoscritte in una stanza, prima che si propagassero a tutto l'appartamento. La donna, un'anziana del luogo, è stata soccorsa dai vigili del fuoco ed estratta dall'appartamento ancora viva; successivamente è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia dove però è deceduta, sembra, per le ustioni riportate. Evacuato per precauzione, l'intero condominio composto da 14 appartamenti, tutti abitati: di questi, due sono inagibili non solo per motivi igienico-sanitari come gli altri, ma anche per danni strutturali. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi. (ANSA).