Incendi: a fuoco fabbrica prodotti da forno a Girola di Fermo

(ANSA) - FERMO, 22 GEN - I vigili del fuoco di Fermo sono intervenuti la scorsa notte nella zona industriale Girola, nel capoluogo, per l'incendio di uno stabilimento di produzione nel settore dei prodotti da forno. Le fiamme hanno interessato l'intera struttura, un immobile di circa 3.600 metri quadrati, con impianto fotovoltaico sul tetto. A fuoco, oltre al materiale dei pannelli fotovoltaici, farine, grassi, olii. Sono al lavoro squadre, oltre che dalla centrale fermana, anche del distaccamento di Amandola e dei Comandi di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, per un totale di 12 mezzi ed oltre 30 operatori dei vigili del fuoco. Al momento sembra da escludere la presenza di persone all'interno. Sul posto a coordinare i lavori di spegnimento, il comandante provinciale Paolo Fazzini. Secondo il sindaco Paolo Calcinaro, l'incendio "non ha toccato sostanze nocive poiché è una azienda di surgelazione alimentare. Tuttavia per precauzione è meglio tenere le finestre chiuse finché non vengono definitivamente domate le fiamme, nei quartieri di Girola, Conceria, Molini e Campiglione". Allertata anche l'Arpam per le analisi del caso. (ANSA).