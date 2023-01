Pnrr: 244mila euro per realizzare Casa Salute di Pieve Torina

(ANSA) - PIEVE TORINA, 21 GEN - Il Comune di Pieve Torina (Macerata), uno dei borghi danneggiati dal sisma del 2016, si è visto assegnare, grazie alla vittoria di un bando, un contributo di 244mila euro provenienti dai fondi del Pnrr per la realizzazione della Casa della Salute. "È evidente che quando si lavora con determinazione e tenacia si possono raggiungere obiettivi importanti - il commento del sindaco Alessandto Gentilucci -. Queste nuove risorse ci consentiranno di poter procedere celermente alla costruzione di una nuova struttura a fianco del poliambulatorio, già funzionante, con spazi adeguati dove potremo ospitare servizi di diagnosi e cure specialistiche di primo livello per tutta l'area interna, evitando, ove possibile, l'ospedalizzazione non necessaria". È di nuovo il tema dei servizi ciò su cui insiste Gentilucci: "dobbiamo ricreare le condizioni perché la gente trovi utile vivere e rimanere qui; sanità, scuola, lavoro… queste sono le chiavi per pensare ad una ricostruzione che possa avere un futuro concreto, credibile. Su questo concentriamo ogni giorno la nostra battaglia, io, come tutti i sindaci che hanno a cuore questi territori". (ANSA).