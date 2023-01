Comuni: Pesaro, nuovi totem digitali infopoint in centro storico

In centro storico a Pesaro arrivano i totem digitali. Sono "una sorta di 'infopoint' multimediali per valorizzare il territorio, illustrare i servizi, e comunicare al meglio la città alla città. Allo stesso tempo è uno spazio utile alle aziende, che potranno utilizzarlo come strumento di promozione", ha spiega l'assessora comunale all'Innovazione e Partecipazione Francesca Frenquellucci.

"I totem rappresenteranno, infatti, - aggiunge - un'occasione innovativa e 'smart' anche per le imprese locali che potranno utilizzarli per la loro pubblicità facendosi conoscere in maniera armonizzata e migliorando l'efficienza del sistema di comunicazione".

Al tempo stesso avranno la funzione di potenziare il racconto di Pesaro, Capitale italiana della Cultura 2024. I nuovi totem digitali sono collocati nel cardo e decumano, in cinque punti del centro storico: piazza del Popolo (incrocio tra via Rossini e corso XI Settembre), piazza Lazzarini, piazzale della Libertà, piazzale Matteotti e corso XI Settembre (vicino al liceo Mengaroni, nel punto di intersezione con via Mazzini). (ANSA).