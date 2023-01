Pd: nuove leve dem Marche, 5 parole per un nuovo partito

I cinque candidati, giovani democratici, presentano il manifesto: "Cinque parole per il nuovo PD Marche". "Serve un Partito che adesso lavori di squadra, nei territori, sia vicino alle persone e parli in modo chiaro e contemporaneo. - scrivono Ameli Francesco, Bellomaria Michela, Gentili Andrea, Perugini Marco, Tiberi Timoteo - Come esponenti della nuova classe dirigente del Partito Democratico, oltre alla nostra disponibilità a guidare il Pd Marche in un processo di rinnovamento, offriamo anche cinque parole chiave che vorremmo orientassero la vita del Partito nei prossimi anni: "Adesso, squadra, vicinanza chiarezza e territorio".

L'iniziativa, in vista del congresso regionale dem, raccoglie anche alcune esplicite prese di posizione nel Piceno a sostegno, tra le quali quelle di Claudia Capriotti, della segreteria provinciale del Pd, del sindaco di Cossignano Roberto Luciani e del primo cittadino di Offida Luigi Massa.

Quanto alle cinque parole del manifesto: "adesso: un Partito che non immagina il futuro è un Partito senza prospettive.

Troppo spesso il Pd si è perso nei dibattiti interni ignorando i grandi problemi del presente e gli sviluppi futuri del Paese".

"Squadra: iscritti, volontari, segretari di circolo e di federazione, amministratori locali, consiglieri regionali e parlamentari, questa è la grande squadra del PD, che in questi anni non è mai stata riunita e coordinata, con la conseguenza di non aver mai giocato al meglio le sfide più importanti".

"Vicinanza: dobbiamo stare vicini alle persone, quindi ai loro problemi. Lavoro stabile, sicuro e adeguatamente pagato, sanità pubblica vicina alle persone, accesso all'istruzione e scuole sicure e all'avanguardia, diritto alla casa, assistenza ai più fragili, lotta alle diseguaglianze e alle discriminazioni".

"Chiarezza: proponiamo un Partito chiaro nel linguaggio e nei contenuti. Dobbiamo riscoprire la capacità di farci capire da tutti".

"Territorio: dobbiamo tornare a rappresentare tutti i territori delle Marche e ad esserci fisicamente. immaginiamo un PD Marche in grado di sostenere l'attività dei circoli e le battaglie politiche dei territori e ci riporti anche dove non siamo più da troppo tempo". (ANSA).