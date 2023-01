Nuovo treno Rock Marche, 97% riciclabile e video sicurezza live

Un treno made in Italy ecosostenibile riciclabile fino al 97%, realizzato con materie prime da riciclo, che consuma il 30% in meno di energia, dotato di videocamere a circuito chiuso in ogni carrozza con riprese live, due postazioni per diversamente abili vicino a ogni porta d'accesso e servizio igienico, nove posti bici con prese elettriche incluse per ricaricare. Sono alcune caratteristiche del nuovo convoglio "Rock" di Trenitalia da domani in circolazione sui binari tra Marche, Emilia Romagna e Abruzzo: tra Ancona-Piacenza e Ancona-Pescara.

La presentazione ad Ancona nel nuovo capannone delle Officine Imc (Impianto di manutenzione corrente). Il taglio del nastro con la direttrice Business regionale Trenitalia, Sabrina De Filippis, il direttore regionale Fausto Del Rosso, l'assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni. Entro il 2025 altri 16 nuovi treni in arrivo nelle Marche. Il "Rock" è a doppio piano, ad alta capacità di trasporto per pendolari, a 5 carrozze, e prestazioni pari a una metropolitana. Può raggiungere i 160 km/h di velocità, trasportare fino a 1.130 persone con oltre 600 sedute. Sui treni nelle Marche, nei limiti dei posti disponibili, è gratuito il trasporto di bici grazie al contratto di servizio Trenitalia-Regione (15 anni; 300 milioni di euro di investimenti. L'offerta prevede circa 700 posti bici ogni giorno su treno che saliranno a 1.100 in primavera quando torneranno i servizio le carrozze dedicate con 64 posti bici ognuna. Con il nuovo treno Rock diventano 25 i convogli regionali in circolazione nelle Marche: 9 "Jazz", 4 "Pop", 9 "Swing" e 3 "Rock".

La direttrice Business di Trenitalia ha sottolineato come l'innovazione e il comfort dei nuovi treni abbia fatto salire nel 2022 il giudizio dei viaggiatori: "i dati di customer satisfaction (la soddisfazione dei clienti, ndr) nel 2022 hanno raggiunto il 95,7%". In aumento i turisti che scelgono il treno per gli spostamenti relativi a intrattenimento. Nelle domeniche raggiunto 10-13% di domanda aggiuntiva rispetto al periodo pre-Covid". Brandoni, figlio di ferroviere ed emozionato per l'evento, ha sottolineato la puntualità di Trenitalia nel rispetto delle previsioni di introduzione del nuovo treno.

(ANSA).