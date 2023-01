Rigopiano, Marsilio a Farindola per commemorare le 29 vittime

(ANSA) - FARINDOLA, 18 GEN - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha partecipato, a Farindola (Pescara), nella chiesa di San Nicola Vescovo, alla cerimonia in memoria delle vittime della tragedia di sei anni fa a Rigopiano, in cui morirono 29 persone a seguito del crollo dell'hotel.

"La Regione Abruzzo - ha esordito Marsilio - rinnova i sentimenti di vicinanza, di solidarietà umana e personale a tutte le famiglie delle vittime e ai loro parenti. È assolutamente doveroso dedicare questa giornata alla memoria di quanti non sono più tra noi a seguito di quella immane tragedia, così come è importante rinnovare l'impegno solenne che quello che è avvenuto non accada mai più. La Questura ci ha comunicato che non c'erano le condizioni di sicurezza necessarie per salire a Rigopiano - ha concluso il presidente - ma è stato lo stesso un momento molto intimo e commovente". (ANSA).