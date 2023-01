Giorno Memoria: Consiglio Marche, seduta aperta il 24 gennaio

(ANSA) - ANCONA, 18 GEN - Seduta aperta del Consiglio regionale delle Marche martedì 24 gennaio in occasione del "Giorno della Memoria", che si celebra ogni anno il 27 gennaio.

L'apertura sarà affidata al presidente dell'Assemblea, Dino Latini, a cui faranno seguito gli interventi di Manuela Russi, presidentessa della Comunità ebraica di Ancona; Marco Ugo Filisetti, direttore Ufficio scolastico regionale; Nicia Pagnani, (presidentessa Anpi Marche), Silvana Giaccaglia (presidentessa Anmig, Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra); Marco Labbate (Istituto Storia Marche), Clara Ferranti (Rete universitaria per il "Giorno della Memoria"). In aula prenderà la parola Riccardo Di Segni Rabbino capo della Comunità ebraica di Roma. Conclusioni affidate al presidente della Regione Francesco Acquaroli.

Nel corso della seduta verranno presentati anche gli elaborati realizzati dagli studenti delle scuole che hanno partecipato al concorso del Miur "I giovani ricordano la Shoah".

Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming dal sito istituzionale del Consiglio regionale.

Dopo la seduta aperta si svolgerà quella ordinaria in cui potranno essere approvati atti d'indirizzo inerenti i temi trattati e verranno esaminate le interrogazioni. All'ordine del giorno le proposte di legge sugli "Incentivi all'insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del Servizio sanitario" (a iniziativa dei consiglieri Gianluca Pasqui, Jessica Marcozzi di FI, e Luca Santarelli di Rinasci Marche) e sulle modifiche alla legge regionale in materia di apicoltura (sottoscritta dai consiglieri dei gruppi Lega, FdI, FI, Udc e Civici Marche). In discussione anche la proposta di atto amministrativo, a iniziativa della Giunta, per l'approvazione definitiva del Programma regionale Marche Fesr 2021-2027. Inoltre, nel corso della seduta si procederà all'elezione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto zoo profilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e all'esame di diverse mozioni. (ANSA).