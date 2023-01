Archeologia: necropoli romana con 85 tombe, progetto Spinetoli

(ANSA) - SPINETOLI, 18 GEN - Il Comune di Spinetoli (Ascoli Piceno) ha presentato oggi un progetto per la necropoli romana in cui erano state scoperte 85 tombe. Diversi saranno gli step da rispettare, il primo su tutti l'apertura dei cosiddetti "Panetti di terra" quegli involucri che contengono resti umani, vestiti e tutti quegli oggetti rituali tipici della sepoltura.

Nel prossimo futuro si penserà ad allestire un museo, creare delle collaborazioni con Università e dei percorsi turistici.

Il rinvenimento della Necropoli risale al 2006/2007 e i lavori furono eseguiti dall'archeologa Mara Miritello. La dott.ssa seguirà anche i prossimi step; a Mirco Zaccaria saranno affidati i lavori di restauro mentre sarà l'antropologa Eleonora Ferranti ad aprire eseguire i microscavi in laboratorio.

"Attraverso la ricerca di fondi e la collaborazione con la Pro Loco, e con il pare positivo della Soprintendenza prende il via un progetto che porterà nel tempo alla realizzazione di un Museo della Necropoli romana. Ogni passo - ha spiegato il sindaco Alessandro Luciani nel corso di una conferenza stampa - sarà condiviso e fruibile anche tramite visite guidate gratuite per le scuole e per i residenti a pagamento per tutti gli altri".

"Ci sono panetti di terra che contengono resti umani ancora non estratti - ha aggiunto l'antropologa Ferranti - andremo a vedere ciò che c'è dentro e confronteremo i dati con quelli del precedente scavo. L'obiettivo sarà ottenere più informazioni possibili sul profilo biologico dei resti e fare un'indagine sui riti e costumi. È di grandissimo valore ciò che abbiamo, sono 85 le tombe". (ANSA).