Whirlpool-Arcelik: Acquaroli, fondamentale destino delle Marche

(ANSA) - ANCONA, 17 GEN - "Per noi è importante capire quelli che sono i programmi che dovranno essere messi in campo, quindi quelle che sono le intenzioni da parte degli acquirenti e quella che è la stabilità del lavoro nella nostra regione e questo può essere fatto solo con un confronto serio intorno a un tavolo per comprendere le intenzioni reali: su questo ci sarà il nostro impegno". Lo ha detto il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, a margine del Consiglio regionale, in riferimento all'accordo Whirlpool-Arcelik per la gestione dell'area Emea. Prima di un coinvolgimento diretto del Ministero, "che è sempre gradito perché è l'ente superiore che ci può aiutare anche a comprendere le dinamiche di gruppi così importanti, credo però, che è fondamentale per noi marchigiani, comprendere il destino delle Marche". (ANSA).