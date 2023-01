Enel: a San Benedetto sicurezza sul lavoro diventa street art

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 17 GEN - E' stata inaugurata oggi a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) l'opera di street art realizzata da Edoardo Ettorre per "Stop for Safety", il progetto dedicato alla sicurezza sul lavoro promosso da E-Distribuzione, società del gruppo Enel, gestore della rete elettrica di media e bassa tensione. L'opera di street art dal titolo "Superpotere? Sicurezza!" è stata dipinta sulle facciate della cabina elettrica di E-Distribuzione, situata nella città marchigiana, in via dei Mille 37. Presenti all'evento l'assessore alle politiche sociali del comune di San Benedetto del Tronto Andrea Sanguigni e, per E-Distribuzione la responsabile programmazione e gestione Area Marche Abruzzo e Molise Vincenzina Fantacuzzi, il responsabile Unità territoriale Ascoli Piceno Marco Angelucci e il referente Affari Istituzionali e Sostenibilità Enel Marche e Abruzzo Pasquale Angelini. L'opera rappresenta due ragazzi che indossano la divisa da operaio, i dispositivi di protezione individuale e mostrano la loro maglia in cui è stampata la S di Superman accompagnata dallo slogan "il nostro super potere è la sicurezza". (ANSA).