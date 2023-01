A14: per incidente chiuso e riaperto alle 5 tratto Nord tra Grottammare e S.Benedetto

E' stato chiuso temporaneamente e riaperto, poco prima delle ore 5 di stamattina, sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, il tratto compreso tra San Benedetto e Grottammare in direzione di Bologna: la temporanea chiusura dopo un incidente al km 306 che ha coinvolto due auto e due mezzi pesanti.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici e sanitari, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Ora il traffico è regolare.

Nella notte altri due interventi in autostrada, anche da parte dei vigili del fuoco, ma sul tratto nella zona tra Ancona e Loreto: ieri sera, alle ore 21.30 circa, un'auto è andata a fuoco in corsia Sud, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. I vigili del fuoco, con un'autobotte, hanno provveduto a spegnere le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio e poi a a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano persone coinvolte. Verso le 3.30 una squadra dei pompieri in A14, sempre in direzione sud tra Ancona Sud e Loreto, è intervenuta dopo un tamponamento tra due mezzi pesanti. I Vigili hanno provveduto a fermare la perdita di gasolio che si era sviluppata in seguito all'incidente, con dell'attrezzatura specifica, e poi hanno liberato la sede stradale. Anche qui non si segnalano persone ferite. (ANSA).