Migranti: striscione 'Welcome' su molo di fronte a Geo Barents

(ANSA) - ANCONA, 12 GEN - Nuova manifestazione di solidarietà dei centri sociali, associazioni e varie sigle nei confronti dei migranti e delle Ong, durante le operazioni di sbarco dei naufraghi dalla Geo Barents, di Msf, nel porto di Ancona. I manifestanti, una trentina, hanno sfidato la pioggia e il freddo per esporre lo striscione 'Welcome' già utilizzato all'arrivo l'altro ieri sera della Ocean Viking, sulla banchina San Francesco (intitolata al santo di Assisi in occasione degli 800 anni della sua partenza per la Terra Santa dal porto anconetano), che si trova di fronte alla 22 dove c'è la Geo Barents.

"Ci sono molta partecipazione e solidarietà - hanno detto gli organizzatori -, far viaggiare i naufraghi per giorni in condizioni di maltempo ha un chiaro intento punitivo dei confronti loro e delle Ong. Si tratta solo di un'operazione di comunicazione da parte del Governo. Tanto più che una parte del territorio delle Marche, che accolgono migranti da anni, è in situazione di difficoltà dopo l'alluvione di settembre, che ha danneggiato viabilità, famiglie e imprese". (ANSA).