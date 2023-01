Droga: arrestato 27enne dopo controllo in casa

(ANSA) - JESI, 10 GEN - I carabinieri della Compagnia di Jesi hanno arrestato un 27enne italiano per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio mirato, militari in borghese hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione del centro cittadino di Jesi, quindi è scattato un controllo da parte dell'aliquota Radiomobile. In casa del sospettato è stato trovato un piccolo bazar di stupefacenti, di 3 diversi tipi - circa 16 gr di cocaina, gr 88 circa di hascisc e circa 37 gr di marjuana - nonché materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un strumento da punta e circa 320 di euro in contanti, danaro ritenuto provento di spaccio. Sono state rinvenute anche due cartucce da caccia per il quale si procederà per il reato di cui all'art.

697 c.p. Oggi il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto, disponendo la liberazione dell'arrestato e, su richiesta dei termini a difesa, l'udienza dibattimentale è stata fissata per marzo 2023. (ANSA).