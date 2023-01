Sicurezza: Falconara,al via cantiere attraversamento pedoni Ss16

Sono partiti oggi i lavori per realizzare l'attraversamento pedonale lungo la Statale Adriatica, nel centro abitato di Fiumesino a Falconara Marittima (Ancona). "L'opera - osserva il Comune - garantirà a residenti e frequentatori del quartiere un percorso in sicurezza, illuminato e completo di un semaforo a chiamata, in una zona che è stata teatro di incidenti anche mortali, come quello che l'anno scorso è costato la vita a Fatma Ben Frej, la mamma travolta da un'auto mentre tornava a casa dalla spesa insieme alla figlia". Il sindaco Stefania Signorini, insieme all'assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti, ha fatto un sopralluogo in occasione dell'avvio del cantiere.

Lungo l'Adriatica, è avviata la realizzazione del progetto dei tecnici comunali (parere favorevole e collaborazione di Anas). In tanti anni "i dirigenti della società per le strade avevano sempre opposto un netto diniego, con la motivazione che l'attività dell'azienda è legata esclusivamente alla circolazione stradale e alla sicurezza degli automobilisti". La sindaca, dopo l'incidente di gennaio 2022, ha promosso confronti con i dirigenti Anas, "finché non ha ottenuto la possibilità di realizzare l'attraversamento protetto".

Il "percorso pedonale sarà regolato da un semaforo a chiamata, evidenziato da segnali luminosi; ai pedoni sarà garantita una protezione anche grazie a un'isola spartitraffico a sud delle strisce. Completato l'attraversamento, partiranno i lavori per installare una pensilina a servizio di una nuova fermata, sul lato monte in corrispondenza dell'attraversamento. Sarà realizzato un 'golfo' per permettere ai bus di fermarsi e ripartire in sicurezza e sarà messa in sicurezza la fermata esistente lato mare, con realizzazione di un altro golfo per lasciare più spazio di manovra ai mezzi pubblici. Nel lungo periodo l'ipotesi è realizzare "un cavalcavia". Il Comune ha investito 42mila euro. "Un altro percorso pedonale è previsto in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, sul lato monte, per raggiungere via Fiumesino e la parte del quartiere in cui si concentrano le abitazioni, con la disponibilità del proprietario a costituire una servitù di passaggio sull'area". (ANSA).