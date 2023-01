Oltre 3.100 ingressi ai Musei di Fermo durante le feste

(ANSA) - FERMO, 09 GEN - Boom dei Musei di Fermo nel periodo festivo: dal 24 dicembre all'8 gennaio sono stati più di 3.100 gli ingressi alle strutture museali cittadine. La visita ai musei comprende la mostra "I Pittori della Realtà", a cura di Vittorio Sgarbi alla Sala dei Ritratti a Palazzo dei Priori, la Sala del Mappamondo, la Pinacoteca, le Cisterne Romane ed i Musei Scientifici di corso Cavour. Un numero triplicato rispetto allo stesso periodo del 2021 quando erano stati 1.075 gli ingressi, segno della grande voglia da parte di visitatori e turisti di ammirare le bellezze culturali della città nel periodo post pandemico fra un'esposizione di grande fascino, che sta destando un grande interesse a livello nazionale. "Dati esplosivi - secondo il sindaco Paolo Calcinaro - che fanno il paio con la frequentazione di tutte le attrazioni del nostro Natale. La mostra in particolare si protrarrà fino a Pasqua e per i ponti di primavera". Il sindaco cita anche il Presepe vivente alle Cisterne romane (1.300 ingressi in tre giorni, dal 6 all'8 gennaio), allestito in 11 sale, con 32 lettori, più di 100 figuranti, 7 gruppi teatrali (Compagnia musicale Insieme, il TiAeFfe, Favolare, gli Amici del teatro, il Gruppo Teatrale Palmense, la Filodrammatica Firmum e il Gruppo dell'Arco di Capodarco), 5 corali (Coro Cavalcata dell'Assunta, il coro di Santa Lucia-Cappella del Duomo, quello del Liceo Scientifico Onesti, "La Priora" e il coro della Parrocchia di Sant'Alessandro). A contribuire al successod el Natale fermano anche le iniziative classiche cone la Casa di Babbo Natale, i presepi dell'associazione Amici del Presepe e del Don Ricci, la Casa della Befana di Salette, il gospel a teatro, i concerti.

