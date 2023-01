Migranti: Aguzzi, governo vuole alleggerire città del sud

(ANSA) - ANCONA, 08 GEN - "Sono disposizioni nazionali, un orientamento del Governo per distribuire più a nord gli sbarchi dei migranti soccorsi in mare, in modo da alleggerire le città del sud Italia". L'assessore dalla Protezione civile della regione Marche Stefano Aguzzi commenta così con l'ANSA l'assegnazione al porto di Ancona delle navi Ocean Viking e Geo Barntas, che dovrebbero far sbarcare, l'11 gennaio, in totale 110 migranti, tra i quali alcuni minori. "Non è una questione che riguarda la Regione direttamente - aggiunge Aguzzi -, ma ci simo messi a disposizione della Prefettura di Ancona". La Protezione civile regionale monterà nella banchina 22 alcuni moduli per la prima accoglienza: controllo documenti, controlli sanitari, un modulo per eventuali casi covid, uno spazio di attesa. "Strutture che lasceremo montate - annuncia Aguzzi - per ogni altra eventuale necessità. Vogliamo render tutto il più rapido ed efficiente possibile. L'importante - sottolinea- è che ci sia una redistribuzione dei migranti". (ANSA).