Rissa la vigilia di Natale: 12 denunciati, 6 al pronto soccorso

(ANSA) - FERMO, 06 GEN - I carabinieri della Stazione di Monte Urano (Fermo), insieme ai colleghi della Stazione Carabinieri di Sant' Elpidio a Mare e della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montegiorgio hanno identificato e denunciato per rissa 12 cittadini romeni, tra cui 3 donne, tutti componenti di due nuclei famigliari e alcuni già noti per altri precedenti. Il gruppo aveva preso parte ad una violenta rissa, anche con l'uso di oggetti contundenti, scatenata da offese personali, la sera della vigilia di Natale, a Torre San Patrizio, nella casa di una delle due famiglie. Sul luogo erano intervenuti i carabinieri. Durante le indagini è stata scoperta la ragione del litigio, scaturito da una parola di troppo avvertita come offesa da uno dei commensali e, verosimilmente complice l'abuso di alcolici, dalle parole si è passati alle mani. I militari hanno rinvenuto e sequestrato una grande chiave inglese. Sei dei partecipanti si erano rivolti al Pronto Soccorso di Fermo: 5 in codice verde e uno in codice giallo.

Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di considerare la richiesta di emissione di misure di prevenzione personali a carico dei coinvolti. (ANSA).