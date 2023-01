Lotteria Italia: nelle Marche venduti 143mila biglietti (-8%)

(ANSA) - ANCONA, 06 GEN - Vendite in leggero calo per la Lotteria Italia nelle Marche, dove i biglietti venduti sono stati 143.100, l'8% in meno sulla precedente edizione. Va alla provincia di Ancona il primato di tagliandi staccati, 46.920, il 14,8% in meno rispetto allo scorso anno. Segue per vendite assolute, riporta Agipronews, Pesaro Urbino con 34.820 (-4,1%), poi con 22.860 biglietti c'è Macerata (-9,3%), mentre a Fermo sono stati venduti 21.160 tagliandi (-1,1%) e Ascoli Piceno si piazza a quota 17.340 (-1,6%). Il dato conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, dallo scorso anno, il progetto "Disegniamo la fortuna", un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia. (ANSA).