Incidente stradale fra 3 automobili, 4 feriti a Potenza Picena

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 571 al Km. 2+800 nel Comune di Potenza Picena (Macerata), per un incidente stradale che ha visto coinvolte tre autovetture. Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone, e per uno è stato necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torrette di Ancona. La squadra di Civitanova Marche intervenuta con due automezzi ha provveduto in collaborazione con i Ssnitari del 118 ad estrarre dal mezzo gli occupanti di una delle tre auto e alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento. Il tratto di strada interessato dall'incidente e rimasto chiuso al traffico per il tempo necessario allo svolgimento dell'intervento. Sul posto anche i carabinieri di zona