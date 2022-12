A sottosegretaria Mef Albano dissesto idrogeologico e post sisma

(ANSA) - ANCONA, 27 DIC - Alla sottosegretaria al Mef Lucia Albano sono state assegnate, tra le altre, le deleghe legate agli interventi per il dissesto idrogeologico e alla ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dal sisma. Lo rende noto la stessa Albano. Il ministro Giancarlo Giorgetti, in data 13 dicembre 2022, ha conferito le deleghe alle materie di competenza del sottosegretario Lucia Albano. Oltre a seguire i lavori parlamentari presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, sia in Commissione che in Aula, Albano tratterà le questioni relative a investimenti pubblici e privati per quanto di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ivi comprese la valorizzazione del patrimonio pubblico e quelli in materia di green new deal; Pnrr; Cipess; economia sociale; politiche di conciliazione vita-lavoro; interventi in materia di dissesto idrogeologico; rapporti con l'Agenzia del Demanio, comprese le questioni relative alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare; ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma; indicatori per il benessere equo e sostenibile (Bes); questioni del personale del Ministero dell'Economia. "Ringrazio il ministro Giorgetti per la rapidità con cui ha concesso le deleghe e per aver ascoltato le preferenze espresse da ciascun sottosegretario - afferma il sottosegretario Albano -. Farò del mio meglio per assolvere i compiti che mi sono stati assegnati". (ANSA).