Cantieristica: CRN vince Gold Trophy a World Luxury Award 2022

(ANSA) - ANCONA, 21 DIC - Per il secondo anno consecutivo CRN, storico cantiere navale e brand di Ferretti Group specializzato nella progettazione e costruzione di yacht completamente custom, conquista il Gold Trophy al World Luxury Award nella categoria "Cars & Yachts".

Il World Luxury Award, che si tiene a Montecarlo, è un forum indipendente nato per dare rilievo alle eccellenze creative nell'advertising, design e multimedia, con un focus specifico sulle più importanti realtà mondiali del settore luxury.

L'edizione di quest'anno ha premiato i social di CRN per la miglior strategia e campagna integrata a livello internazionale durante il Monaco Yacht Show, il prestigioso salone nautico monegasco che ha battezzato, in anteprima mondiale, la nuova 'opera d'arte' navale completamente sartoriale: CRN M/Y RIO 62m.

Il riconoscimento ha premiato l'originale sviluppo creativo e l'approccio innovativo dello storytelling ideato e gestito da Arachno Digital Agency sui canali Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube e LinkedIn di CRN, che hanno saputo documentare, attraverso un linguaggio visivo impattante e coinvolgenti elementi di Augmented Reality, la partecipazione alla kermesse nautica. Il reportage online ha restituito il racconto della storica identità di CRN e dei suoi valori. Il piano editoriale ha introdotto, oltre a immagini, video, reels, uno speciale filtro Instagram che ha consentito agli utenti di personalizzare le proprie stories con una grafica ad hoc ispirata al concept dal sapore tropicale che caratterizza gli interni di CRN M/Y RIO. (ANSA).