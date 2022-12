Anas: Testaguzza, 1.552 km di strade gestite nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - Dal 2016 la rete stradale in gestione Anas nelle Marche è quasi triplicata, con l'acquisizione di oltre 700 km di strade ex provinciali e regionali, oltre a 290 km di strade regionali gestite in service e i 26 km del raccordo autostradale di Ascoli, per un totale di 1.552 km che oggi Anas gestisce nella regione. Lo ha detto il responsabile territoriale Anas Marche e commissario responsabile struttura territoriale Anas Marche e Commissario straordinario per il collegamento della S16 al porto di Ancona nel corso del webinar "La sostenibilità si fa strada nelle Marche, Anas all'ascolto dei territori", realizzato in collaborazione con ANSA e trasmesso sul sito ANSA Marche. "Per il mantenimento, miglioramento e potenziamento di questa importante rete stradale - ha aggiunto -, Anas nelle Marche ha attivato complessivamente investimenti per quasi 3,4 miliardi di euro tra lavori ultimati, in corso e programmati sia per nuove costruzioni che per interventi di manutenzione della rete stradale esistente. In particolare, oltre 1 miliardo di investimenti riguarda proprio la manutenzione programmata delle strade esistenti. A questi interventi vanno aggiunti anche i lavori di ripristino della rete stradale colpita dal sisma del 2016 che ammontano complessivamente a circa 700 milioni di euro". Per quanto riguarda "le nuove opere, l'impegno di Anas nelle Marche ammonta a oltre 2,3 miliardi di euro, di cui 333 milioni per lavori in corso e quasi 2 miliardi per opere in fase di progettazione.

Infine 171 milioni è l'ammontare degli investimenti previsti dal Pnrr". Testaguzza ha sottolineato il ruolo della manutenzione programmata, "principale fattore di sostenibilità della rete stradale esistente in quanto garantisce la fruibilità e la durata delle infrastrutture nel tempo. Inoltre innalza i livelli di sicurezza della circolazione nonché il livello di servizio".

Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, - ha detto ancora - "recentemente abbiamo adottato tecniche innovative che consentono di ridurre e migliorare l'impatto sull'ambiente. Ad esempio per le pavimentazioni utilizziamo il riciclo a freddo del bitume mentre nelle gallerie siamo installando impianti tecnologici a ridotto consumo energetico". Il miliardo di investimenti in manutenzione programmata è articolato così: "quasi 170 milioni di euro sono riferiti a lavori completati dal 2019 a oggi; ben 522 milioni di euro è il valore complessivo dei lavori in corso, mentre 93 milioni di euro sono per lavori in fase di avvio e ulteriori 280 milioni per lavori in fase di progettazione". I lavori riguardano soprattutto "il risanamento profondo della pavimentazione, il risanamento strutturale e miglioramento sismico di ponti e viadotti, l'ammodernamento degli impianti tecnologici in galleria, la sostituzione delle barriere di sicurezza, il rifacimento della segnaletica e altre opere complementari". (ANSA).