Gruppo Pd-Cgil Marche, al centro sfide lavoro e sanità

Il gruppo assembleare in Consiglio regionale del Partito Democratico ha incontrato la nuova segreteria regionale della Cgil Marche guidata dal segretario Giuseppe Santarelli. Nel corso dell'iniziativa sono stati affrontati i principali temi legati alla necessità di imprimere al modello di sviluppo sociale ed economico marchigiano una svolta sostenibile, capace di rimettere al centro le sfide del lavoro, della sanità, del welfare, lotta alle diseguaglianze e tutela dell'ambiente.

"Un incontro molto proficuo - affermano i consiglieri dem - a cui intendiamo dare continuità anche attraverso specifici incontri tematici che coinvolgeranno tutte le organizzazioni sindacali. Riteniamo, infatti, che il confronto sulle proposte dei sindacati sia imprescindibile per uscire dalla crisi che, in questo momento, colpisce le Marche più di altre regioni.

Sicuramente le risorse stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - aggiungono - costituiscono un'opportunità storica per rilanciare l'occupazione, accelerare la transizione ecologica e perseguire quella coesione sociale minata dai drammatici eventi che hanno segnato gli ultimi anni: dalla pandemia alla crisi energetica fino ad arrivare alla conflitto in Ucraina. Già a partire dal dibattito sul bilancio di previsione, che arriverà in aula alla fine di dicembre, proveremo a costruire una serie di proposte capaci di recepire tali istanze, nell'auspicio che il governo regionale, mostrando maggiore maturità rispetto agli ultimi due anni, scelga per una volta la via del confronto e del dialogo nell'interesse dell'intera comunità marchigiana". (ANSA).