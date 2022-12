Ambiente: Terre Roveresche, gestione rifiuti ok genera entrate

Nel Comune di Terre Roveresche (Pesaro Urbino) i comportamenti virtuosi generano entrate economiche. Per la prima volta in assoluto in Italia vengono venduti, tramite mercato volontario, crediti di CO2 generati da condotte virtuose di cittadini e aziende nella corretta gestione dei rifiuti urbani.

Nel 2019 per primo in Italia aveva sperimentato l'applicazione sul territorio della metodologia Carbon WastePrint per determinare, in termini di CO2 prodotta, l'impatto ambientale di ogni utenza nella gestione dei rifiuti urbani. Nel 2020, con la stessa metodologia, è stato approvato il passaggio ad una tariffa puntuale innovativa con decorrenza primo gennaio 2021.

Con l'applicazione di tale metodologia, RINA Services Spa, in accordo con la normativa UNI EN ISO 14064-2:2012, ha certificato la riduzione di oltre 5mila tonnellate di CO2 nel biennio 2019/2020, grazie alla virtuosità di cittadini ed aziende.

Ciascuna tonnellata di CO2 non emessa o assorbita grazie a un progetto di tutela ambientale per ridurre o riassorbire le emissioni globali di CO2 e altri gas ad effetto serra, corrisponde a un credito di carbonio, ossia un certificato negoziabile e scambiabile sul mercato. I crediti certificati del Comune, sono stati caricati sul Registro VER eCO2care, istituito dal CE.SI.S.P. - Centro Interuniversitario di ricerca per lo sviluppo della sostenibilità dei prodotti, per individuare soggetti interessati ad acquistarli. Dalla piattaforma, la ditta VALORE CO2 SRL, del Gruppo genovese APG di Inveruno (Milano), ha acquistato 2mila crediti di CO2 al costo di 7,5 euro/tonCO2eq, per un importo di 15mila euro (si aggiungono agli oltre 5mila euro di crediti acquistati ogni anno dalla ditta affidataria di raccolta e trasporto rifiuti per compensare gli impatti generati per i servizi sul territorio, come stabilito dal contratto d'appalto)".

"Grande soddisfazione - afferm il sindaco Antonio Sebastianelli - per l'amministrazione comunale che ha avuto l'intuizione di prevedere le enormi potenzialità della metodologia Carbon WastePrint per contabilizzare in modo innovativo il comportamento dei cittadini, associare il calcolo della tariffa rifiuti, e produrre un gettito costante per le casse comunali." (ANSA).