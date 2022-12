Pd: Ricci,non mi candido a primarie, sostengo Bonaccini

(ANSA) - PESARO, 09 DIC - Il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci si sfila dalla corsa per le primarie per il segretario del partito e annuncia il suo sostegno a Stefano Bonaccini. "Lui ha la sua piattaforma - ha detto durante una conferenza stampa a Pesaro - noi mettiamo a disposizione le nostre idee, il nostro programma in 10 punti, per spostare la barra più a sinistra". Ma Ricci chiede anche di "far andare davvero avanti i sindaci". Il sindaco di Pesaro ha ricostruito il suo percorso verso le primarie, fatto di incontri sui territori in tutta Italia, andando a cena dalle famiglie, "andando a parlare con i delusi", l'elaborazione dei dieci punti. ""Noi al momento siamo terzi - ha spiegato - e il meccanismo delle primarie non lascia spazi. A Bonaccini ho detto che le primarie a due sono pericolose, perché rischiano di divaricare. Gli ho spiegato i nostri 10 punti, mi ha garantito che allargherà a sinistra con una visione attinente alle nostre proposte. Abbiamo bisogno di una guida solida" ha sottolineato, definendo comunque Elly Schlein, l'altra candidata, "una grande opportunità per recuperare giovani". Ricci non ha chiesto incarichi, ma "l'agibilità politica, una linea chiara, l'unità", più spostata a sinistra e di portare avanti avanti il dialogo con M5s, anche se le alleanze dipendono dal fatto che si deve fare opposizione al governo nazionale "insieme". Il primo appuntamento è per venerdì prossimo con una convention a Roma.

(ANSA).