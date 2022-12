Carceri: teatro, poesia, ceramica attività trattamentali Marche

(ANSA) - ANCONA, 06 DIC - Molto teatro, ma anche cinema, laboratori di poesia, atelier di ceramica e corsi di formazione.

Sono le attività trattamentali negli istituti carcerari delle Marche grazie all'attivazione da parte del Garante per i diritti Giancarlo Giulianelli di diverse collaborazioni. Con il Comune di Fano è stato sottoscritto l'accordo per "Lo studi per il palco e lo usi per la vita", progetto rivolto ai minori inseriti nel circuito penale e seguiti dall' Ussm (Ufficio Servizio Sociali Minorenni). Si tratta di un percorso creativo attraverso laboratori teatrali realizzati insieme ad altri ragazzi che frequentano già la scuola di teatro. Un'iniziativa che permetterà anche la messa in scena di uno spettacolo il 15 dicembre al Teatro Politeama di Fano. "Vestiti di Rosso - Non importa la domanda, la violenza non è la risposta", è stato illustrato durate la conferenza stampa dall'assessore alle Pari opportunità, Sara Cucchiarini. "Un primo momento di collaborazione con il Garante - ha detto - che speriamo possa ripetersi anche in futuro sui temi del rispetto, della legalità e della convivenza pacifica". Lo spettacolo, come evidenziato dai registi Marco Florio ed Edoardo Frustaci, si svilupperà su quattro filoni riguardanti violenza di genere, mafia, migranti e guerra. In arrivo anche il primo "Festival regionale di teatro in carcere" d'intesa tra il Garante e il Comune di Pesaro, ente capofila nell'Ambito Territoriale Sociale 1, da sempre attivo in questo ambito. L'idea è di mettere a frutto il lavoro svolto con il coinvolgimento, ogni anno, di una diversa provincia a partire da quella di Pesaro. Primo appuntamento il 12 dicembre a Villa Borromeo. "Al di qua del muro … L'Infinito" nasce dalla collaborazione tra il Garante e il Comune di Macerata Feltria, per un atelier di ceramica raku, rivolto agli ospiti della Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza).

Rinnovato accordo con il Comune di Ancona per "Oltre le mura - il Cinema in carcere" e "Ora d'aria", dedicato alla poesia. Per la formazione, c'è la collaborazione tra Garante e Assam (ora Aamap) per realizzare corsi, conclusi a novembre, sulla "Sicurezza nei luoghi di lavoro", "Operatore di caseificio" e "Orticultura". (ANSA).