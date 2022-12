Camion si ribalta e prende fuoco in A14, chiuso Cattolica-Pesaro

(ANSA) - ANCONA, 06 DIC - Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, è chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Cattolica. verso Bologna, per un incidente avvenuto all'altezza del km 150,8: un camion si è ribaltato e ha preso fuoco, perdendo il carico (bombolette spray) sulla strada lungo la carreggiata nord. Illeso l'autista, ma sul luogo si sono formati 6 km di coda da Fano a causa dell' uscita obbligatoria di Pesaro (con rientro a Cattolica) per chi va verso Bologna, in direzione Ancona si registrano invece 2 km di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario, oltre ai vigili del fuoco.

