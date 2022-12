Natale: niente luci su albero Clementoni,aiuti per caro bollette

(ANSA) - RECANATI, 05 DIC - Niente albero di Natale illuminato davanti alla sede aziendale della Clementoni, leader nella produzione di giocattoli, a Fontenoce di Recanati (Macerata). Il risparmio derivato dalla non accensione, fa sapere l'azienda, sarà devoluto a famiglie in difficoltà con i pagamenti delle utenze di riscaldamento ed energia elettrica. Il fondo sarà distribuito grazie al supporto dell'Ufficio servizi sociali del Comune di Recanati, in collaborazione con alcune associazioni di volontariato che si occuperanno di utilizzare la somma messa a disposizione dall'azienda per la copertura dei relativi costi. "Vedere il nostro albero senza la consueta illuminazione, ci invita a vivere una dimensione del Natale più intima e condivisa. Un Natale che vogliamo vivere vicini al territorio, un Natale insieme" ha dichiarato il presidente Patrizia Clementoni. L'iniziativa è sostenuta anche da tutti i collaboratori aziendali, si legge in una nota, "per i quali la condivisione di una tradizione decennale cara a tutti, è vissuta come possibilità di essere vicini a chi ne ha più necessità e di far brillare qualche sorriso di sollievo. Perché lo spirito del Natale possa accendersi in tutte le case". (ANSA).