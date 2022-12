Bomba Day a Pesaro: ordigno disinnescato e rimosso

(ANSA) - PESARO, 04 DIC - Cessate allarme a Pesaro per le operazioni di disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale. L'ordigno bellico, una bomba d'areo americana da mille libbre, è stato disinnescato dai militari del Genio Ferrovieri dell'Esercito di Castel Maggiore (Bologna) e rimosso dall'area del rinvenimento, un cantiere stradale nel territorio di Pesaro. Verrà fatto brillare in una località sicura in via Stroppato. Le operazioni di disinnesco sono durate meno del previsto: la conclusione era revista per mezzogiorno. Possono quindi tornare a casa i circa 900 residenti del quartiere di Case Bruciate, evacuati stamane a scopo precauzionale.. (ANSA).