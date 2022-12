Pd: Losacco, Calenda aiuti sconfiggere destra, non tenti opa

"Calenda ad Ancona ci aiuti a sconfiggere la destra, abbandonando maldestri tentativi di opa sui nostri dirigenti e le offese nei confronti dei nostri iscritti".

Così, in una nota, il senatore Pd e Commissario regionale Marche Alberto Losacco, in risposta ad alcune dichiarazioni del leader del Terzo Polo a margine ieri della presentazione del suo libro "La libertà che non libera" ad Ancona. Parlando di eventuali alleanze con il Pd, in particolare del 'connubio' ad Ancona con il centrosinistra, Calenda ha lodato l'operato della sindaca Valeria Mancinelli ("Non sono di Ancona ma mi dicono che è stato un operato buono"), affermando però "non so perché sta ancora nel Pd, ma questo lo deve spiegare a voi. E' una di quelle figure, come Giorgio Gori ecc., che non si capisce perché stiano nel Pd".

"Usare le imminenti scadenze elettorali come occasione per generare tensioni ad arte - attacca Losacco - è un segnale di poca attenzione e sensibilità per questa città. Calenda abbia più rispetto per questo territorio e per la città di Ancona, dove bisogna lavorare per garantire un'amministrazione che continui il buon lavoro di questi anni. Tutti si sentano impegnati per questo - conclude - e soltanto per questo".

(ANSA).