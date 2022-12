Droga sotterrata in terreno casolare Ancona,2 fratelli arrestati

(ANSA) - ANCONA, 03 DIC - Oltre 2 kg di hascisc e oltre mezz'etto di marijuana sotterrati nel terreno antistante un rustico di famiglia rinvenuti dalla Squadra mobile di Ancona grazie all'ausilio delle Unità Cinofile della Questura.

Nell'ambito dell'operazione denominata "Alto impatto" disposta dalla Questura e concordata con il Prefetto, Darco Pellos, in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono stati arrestati due giovani fratelli anconetani con l'accusa di concorso in detenzione di sostanze stupefacenti.

Tutto è partito dalla perquisizione domiciliare nel quartiere Archi durante la quale, i poliziotti hanno rinvenuto, sulla scrivania della camera da letto, una scatola contenente tre frammenti di hascisc (circa 7 grammi) e la somma di 190 euro, ritenuto parte del provento dell'illecita attività di spaccio.

Si è quindi deciso di estendere la perquisizione a un casolare di famiglia ubicato nelle campagne della prima periferia di Ancona dove è stata trovata la maggior parte delle sostanze stupefacenti. Oltre alla droga, rinvenuti numerosi residui di imballi, ancora sporchi di droga, che contenevano hascisc e marijuana i quali sarebbero poi stati riconfezionati in buste da destinare a singoli spacciatori nelle piazze del Piano e degli Archi; i presunti pusher, secondo gli investigatori, avrebber utilizzato per questo una macchina per il sottovuoto anch'essa rinvenuta sul posto e sequestrata. I due arrestati sono stati associati al carcere di Montacuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).