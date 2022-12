'Bomba Day' a Pesaro: A14 chiusa tra Cattolica e Fano da ore 8

(ANSA) - ANCONA, 02 DIC - "Per consentire agli artificieri dell'Esercito di svolgere in sicurezza e al di fuori del sedime autostradale, le attività di disinnesco di un ordigno bellico, rinvenuto nel territorio del Comune di Pesaro, come condiviso con gli enti competenti, sulla A14 Bologna-Taranto sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Cattolica e Fano, in entrambe le direzioni, verso Ancona/Pescara e Bologna, dalle ore 8 alle 12 di domenica 4 dicembre e, comunque, fino al termine delle operazioni". Lo fa sapere la società Autostrade.

Di conseguenza, "per chi da Bologna è diretto verso Ancona/Pescara, l'uscita sarà obbligatoria alla stazione di Cattolica mentre, nella direzione opposta, verso Bologna, ci sarà l'uscita obbligatoria alla stazione di Fano. Inoltre, la stazione di Pesaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Non saranno accessibili, per l'intera durata dell'intervento, le aree di servizio situate nei tratti chiusi: "Foglia ovest" verso Ancona/Pescara e "Foglia est" in direzione di Bologna.

In alternativa Autostrade consiglia i seguenti itinerari: "verso Ancona/Pescara, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la SS16 adriatica seguendo le indicazioni per A14 e rientrare su questa autostrada alla stazione di Fano; verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fano, percorrere la SS16 adriatica seguendo le indicazioni per A14 e rientrare su questa autostrada alla stazione di Cattolica". (ANSA).