Gps gli fa sbagliare strada, camionista provoca danni e fugge

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 01 DIC - Danneggia auto in sosta, il cancello e le mura di un immobile nella frazione Nebbiano a Fabriano (Ancona) e fugge. Viene rintracciato dagli agenti della Polizia municipale. Il responsabile è un camionista di 29 anni, dipendente di un'azienda umbra, che - seguendo le indicazioni sbagliate del Gps - ha provocato i danni, facendo manovra con il suo mezzo pesante. Ha evitato la denuncia e la contravvenzione perché il suo datore di lavoro ha attivato la propria assicurazione per il risarcimento dei danni. Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza che due dei proprietari dell'edificio avevano installato. Dalla visione dei filmati si è appurato che l'autore dei vari danni è un conducente di un mezzo pesante, marca Mercedes, che probabilmente, dopo aver sbagliato strada, nell'effettuare manovre di retromarcia per tornare indietro, è andato a collidere contro mezzi e immobili, danneggiandoli. Una volta individuato il mezzo, letto la targa, è stato contattato il titolare dell'azienda umbra al quale il mezzo risultava intestato. Il camionista, nato in Africa e residente a Perugia, è stato rintracciato: agli agenti ha dichiarato di aver sbagliato strada e si è scusato. A conferma della sua versione, l'analisi del Gps con le indicazioni, sbagliate, seguite dal conducente. (ANSA).