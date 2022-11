Terremoto: Cri, prima pietra "Casa amica Camerino" per anziani

Prima pietra della "Casa amica di Camerino", la struttura di assistenza per anziani che sarà realizzata dalla Croce rossa italiana. La cerimonia di posa avverrà sabato prossimo nella sala consiliare del Comune nel 'cratere' maceratese. L'opera, la 14/a avviata dalla Cri italiana nei territori colpiti dal sisma del 2016, si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 1.000 metri quadrati. Al suo interno verranno realizzate un'ampia area residenziale di circa 700 metri quadrati, aree servizi ed accoglienza, uffici amministrativi, una sala per attività polifunzionali come sala pranzo e attività ricreative e un soggiorno.

"Si tratta di un'opera importante per la nostra città e che permetterà agli ospiti della casa di riposo di Camerino di avere finalmente una struttura adeguata e dotata di tutti gli spazi necessari - commenta il sindaco Roberto Lucarelli - Posso solo dire grazie alla Croce rossa italiana, a tutti i suoi livelli, alla Fondazione Casa Amica con i vari consigli di amministrazione che si sono susseguiti in questi anni e a quanti si sono sempre adoperati per portare avanti un progetto che è fondamentale per la nostra città, lottando anche contro tutte le burocrazie con cui purtroppo ci scontriamo ogni giorno".

"Come per la sede del nostro Comune, si tratta di una struttura provvisoria e parlare ancora di provvisorietà a sei anni dal sisma rende l'idea di quanto ci sia ancora da fare", sottolinea il sindaco. "Questo, però,- aggiunge - non è il momento delle considerazioni amare, ma deve essere un momento di festa perché a breve aggiungeremo un pezzo importante per la vita della nostra città grazie all'infaticabile opera della Cri". Alla cerimonia, oltre al sindaco e ai vertici della Cri, è attesa anche la partecipazione, tra gli altri, di Lucia Albano, sottosegretario al ministero dell'Economia e delle finanze.

(ANSA).