Terremoto: Acquaroli, bene Testo unico, molte proposte accolte

(ANSA) - ANCONA, 30 NOV - "È stato appena chiuso in Cabina di coordinamento sisma il Testo unico della ricostruzione privata, che nei prossimi giorni sarà approvato dopo le opportune verifiche legislative. Sono soddisfatto del lavoro svolto e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato": così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha commentato sulla propria pagina Facebook, il risultato del lavoro della Cabina di coordinamento.

"In questi giorni - ha riferito - è proseguito il confronto tra la Regione, l'Usr Marche e gli ordini dei professionisti, le associazioni di categoria e i Comuni che avevano avanzato proposte migliorative e integrazioni, per le quali ho chiesto espressamente un ulteriore approfondimento alla Struttura commissariale, per poter valutare e accogliere gli adeguamenti normativi proposti". "Le nostre proposte - ha concluso - sono state in larga parte accolte nel provvedimento. È essenziale ascoltare il territorio e raccogliere le istanze da chi ogni giorno opera per la ricostruzione, tramutandole in strumenti normativi efficaci ed efficienti". (ANSA).