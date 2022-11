Natale: oltre 300 Babbi Natale in favore Lega del Filo d'Oro

(ANSA) - ANCONA, 30 NOV - Oltre 300 Babbi Natale sfileranno ad Apecchio (Pesaro-Urbino) il 4 dicembre prossimo per festeggiare il Natale ed elargire, grazie al contributo dei partecipanti per iscriversi all'iniziativa, ad offerte e alla vendita di gadget, una somma alla Lega del Filo d'Oro. La parata benefica, la prima di questo genere ad Apecchio (1.700 abitanti), prevede la presenza in veste di padrino del noto stilista Angelo Cruciani, originario della vicina Cantiano (Pesaro-Urbino). L'ha annunciato oggi nel corso di un incontro stampa a Palazzo delle Marche ad Ancona, l'ideatrice dell'iniziativa Alessandra Pazzaglia, presidente dell'Associazione culturale per le rievocazioni storiche di Apecchio (Acursa). Con lei Dino Latini, presidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche che patrocina la manifestazione, il consigliere regionale Giovanni Rossi (capogruppo Civici Marche) e il presidente della Lega del Filo d'Oro Rossano Bartoli.

"Sarà una grande festa - ha spiegato Pazzaglia - che richiede ai 300 partecipanti che hanno aderito finora alla manifestazione d'indossare un cappello rosso da Babbo Natale e una barba bianca, liberandoli dall'obbligo di mettere anche una giacca da Babbo Natale che non li proteggerebbe dal freddo.

Inoltre la presenza di Cruciani, originario di Cantiano, tra i luoghi colpiti dall'alluvione del 15 settembre scorso, è particolarmente significativa poiché sappiamo che lo stilista in questa come in altre occasioni non ha fatto mai mancare la sua solidale partecipazione". (ANSA).