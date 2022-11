Sanità: Aou Marche e Inrca, Maraldo e Vesprini dg ad interim

Sono stati nominati i nuovi direttori generali dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche e dell'Inrca di Ancona. Si tratta di Antonello Maraldo e Andrea Vesprini ai quali è stato affidato l'incarico ad interim con la delibera di giunta regionale del 28 novembre.

Maraldo, direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, raccoglie il testimone da Michele Caporossi, mentre Andrea Vesprini, direttore sanitario dell'Inrca, da Gianni Genga. L'incarico per i due neo direttori generali decorrerà dal primo dicembre, giorno successivo alla scadenza del mandato di Caporossi e Genga (30 novembre) e durerà fino al 31 dicembre 2022.

Per l'esercizio delle loro funzioni Maraldo e Vesprini non avranno alcun incremento al trattamento economico già percepito.

Restano in carica il direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche Claudio Martini e il direttore amministrativo dell'Inrca, Irene Leonelli: le scadenze dei loro contratti sono infatti successive rispetto alla scadenza del contratto dei direttori generali. (ANSA).