Camion si ribalta e cade su ambulanza: morti autista e paziente

Un camion si è ribaltato e ha schiacciato un'ambulanza della Croce Rossa e un'automobile in transito nella corsia a fianco in senso opposto lungo lo svicolo di collegamento tra il casello di Ancona Nord e la SS76, nel territorio di Falconara Marittima. Nell'impatto sono morti l'autista 28enne dell'ambulanza e il paziente trasportato, mentre è rimasto gravemente ferito un altro volontario della Cri che viaggiava con loro e che è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona. Illeso ma in stato di choc il conducente del camion, mentre non si sa nulla delle condizioni di un'altra persona, che verosimilmente era a bordo dell'automobile, il cui impatto con il mezzo pesante è stato però meno grave. Lo svincolo è stato temporaneamente chiuso al traffico per i soccorsi e i rilievi volti ad accertare la dinamica dell'incidente. Sul posto i Vigili del Fuoco, le squadre Anas, la polizia stradale e il 118.