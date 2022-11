Pd: Letta, sarà fase costituente vivace, massima partecipazione

(ANSA) - FABRIANO, 26 NOV - Per il Pd "si annuncia una fase costituente nella quale ci saranno tante, tante idee, candidature diverse, che porteranno vivacità. Lo voglio accompagnare, la sto accompagnando per far sì che ci sia il massimo di partecipazione possibile e che ci sia un rilancio.

Questo è lo spirito del congresso costituente". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a margine dell'inaugurazione della mostra multimediale "Alleanza scuola-lavoro. Non è mai troppo tardi", allestita nella sede di Fabriano Industry Elements, in collaborazione fra Fondazione Aristide Merloni e Fondazione Costruiamo il Futuro. (ANSA).