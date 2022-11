Franco Baresi a Jesi presenta il libro "Libero di Sognare"

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Franco Baresi sarà ospite, domani, al Circolo Cittadino di Jesi per la presentazione del suo libro 'Libero di Sognare'. Appuntamento a partire dalle ore 11 nella Sala del Lampadario. "Forse qualcosa cambia tra i campetti improvvisati di campagna e i migliori stadi del mondo, ma io sono sempre rimasto lo stesso. Io sono Franco Baresi. E sono nato così: libero", l'ex capitano rossonero presenta così il suo volume. A seguire si terrà al Circolo di Jesi un pranzo di Gala in compagnia del Milan Club 'Daniele Massaro' e di personalità a tinte rossonere. Evento sotto la regia del manager Floriano Bini, con la collaborazione della Donzelli Group.

Franco Baresi non ha bisogno di presentazioni. Palmares composto da 1 Campionato del Mondo, 3 Coppa dei Campioni, 2 Coppa Intercontinentale, 3 Supercoppa Uefa, 4 Supercoppa Italiana. Ma anche ben 6 scudetti, oltre 700 presenze tra campionato e coppe, tutte naturalmente da protagonista con il Milan. Il tutto arricchito da 81 presenze in Nazionale, 4 Mondiali, Spagna, Messico, Italia ed Usa, di cui uno vinto nel 1982 in Spagna. A quattordici anni inizia l'avventura nel club del Milan, e non ne ha ancora compiuti diciotto quando esordisce in Serie A, diventando nel corso degli anni una delle più grandi bandiere che la storia del calcio ricordi. (ANSA).