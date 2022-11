Pnrr: Mancinelli, 43 progetti per Ancona green e sostenibile

(ANSA) - ANCONA, 24 NOV - "L'Ancona del domani? Sarà più sostenibile, riqualificata nelle sue presenze identitarie, come il mercato delle Erbe, e nelle sue strutture di servizio ai cittadini, come le scuole e il Pala Veneto e in tanti altri impianti". Lo ha detto la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, parlando a margine della conferenza stampa 'll salto green per Ancona', nella quale sono stati illustrati i progetti Pnrr per il Comune. Il filo conduttore dei 43 progetti "è la trasformazione della città in modo che sia più sostenibile sul piano ambientale". I progetti, che puntano alla rigenerazione urbana, all'efficientamento e alla riqualificazione energetica di scuole ed edifici, alla mobilità sostenibile, alla tutela del territorio e all'innovazione tecnologica, sono finanziati con un importo totale di 54 milioni 858.098 euro, di cui 51 milioni 160.098 da Pnrr. "La 'famosa' transizione ecologica - osserva Mancinelli -, per farla diventare fatto concreto, lo si fa, non con la ripetizione e la predica continua, ma con 43 progetti.

Scorrendo i titoli, molti di questi progetti, quasi tutti, sono l'efficientamento energetico degli edifici, dei due teatri, il Teatro delle Muse e Sperimentale, l'efficientamento energetico, oltre che il miglioramento sismico delle scuole, di diversi edifici scolastici, l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione e della mobilità sostenibile". La sindaca ha precisato che tra i progetti c'è anche quello che prevede "la sostituzione di gran parte della flotta dei bus con mezzi elettrici, filobus e senza fili". Per il tema della rigenerazione urbana, "che tradotto in concreto significa riqualificazione degli spazi pubblici", ci sono "22 milioni di euro assegnati per la riqualificazione del mercato delle Erbe, del Pala Veneto, della Biblioteca Benincasa, per il completamento della Mole, interventi che incidono nella riqualificazione di pezzi importanti della città". I fondi sono così ripartiti nell'ambito dei progetti: 27 milioni 626.200,00 le risorse per la rigenerazione urbana, 12 milioni 456.989,64 per scuole e sociale, 5 milioni 408.819 per la mobilità sostenibile, 4 milioni 770.000 per la tutela del territorio, 898.089 per innovazione tecnologica. (ANSA).