Medaglia d'oro Merito civile a S.Severino, con rabbino Di Segni

"La Città di San Severino Marche è pronta a ricevere la Medaglia d'Oro al Merito Civile, onorificenza assegnatale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per aver partecipato, durante il periodo bellico, alla lotta partigiana. Si tratta di un importante appuntamento con la storia al quale vorrei invitare tutti". Lo ha annunciato il sindaco di San Severino Marche (Macerata) Rosa Piermattei, ricordando la cerimonia fissata per il 28 novembre, a partire dalle ore 10, al teatro Feronia alla presenza del prefetto di Macerata Flavio Ferdani. Tra le autorità saranno presenti anche i fratelli Elio, Frida e Riccardo Di Segni, quest'ultimo rabbino capo della comunità ebraica di Roma, discendenti di una famiglia ebraica che, sfollata dalla Capitale, fu ospitata in località Serripola tra il 1943 e il 1944.

Il loro padre, il dottor Mosè Di Segni, fu protagonista della lotta di Liberazione nelle fila del Battaglione Mario contribuendo, in qualità di medico, a salvare molte vite. Il suo coraggio e le sue azioni, insieme a quelle di altri valorosi settempedani e non solo, hanno fatto ottenere alla Città di San Severino Marche il riconoscimento della Medaglia d'Oro. Durante il periodo bellico, la città "partecipò alla lotta partigiana, ospitando e sfamando centinaia di sfollati. Fu teatro di uccisioni, di numerose fucilazioni e di rastrellamenti ad opera delle truppe tedesche e a danno della popolazione. Esempio di estremo sacrificio e di virtù civiche". I fratelli Riccardo, Frida ed Elio di Segni nell'ottobre 2011 sono stati nominati cittadini onorari di San Severino Marche.