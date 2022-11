A Jesi prima mondiale del "Delitto all'isola delle capre"

(ANSA) - JESI, 24 NOV - La prima mondiale dell'opera lirica "Delitto all'isola delle capre" del compositore Marco Taralli dal dramma omonimo di Ugo Betti e su libretto di Emilio Jona, va in scena venerdì 25 novembre alle 20:30 e domenica 27alle 16:00 al Teatro Pergolesi di Jesi (Ancona) nell'ambito della 55esima Stagione lirica di Tradizione. Nuova commissione e nuova produzione della Fondazione Pergolesi Spontini in coproduzione con il Teatro dell'Opera Giocosa di Savona, l'opera sarà replicata il 30 novembre ore 21,15 all'Auditorium Benedetto XIII di Camerino (Macerata), città natale di Betti, per celebrare i 130 anni della nascita dell'autore marchigiano, poeta, scrittore e giudice, tra i più rilevanti drammaturghi italiani del '900.

Dirige Marco Attura sul podio del Time Machine Ensemble, regia di Matteo Mazzoni, luci di Marco Scattolini, scene e costumi di Josephin Capozzi, vincitrice della II edizione del Concorso dedicato a Josef Svoboda. Sofia Janelidze canta Agata, Yuliya Tkachenko è la figlia Silvia, Federica Vinci è la cognata Pia, Andrea Silvestrelli interpreta Angelo, Edoardo è Alessandro Fiocchetti. "Delitto all'isola delle capre" è uno dei capolavori di Betti, scritto nel 1948. Il titolo dichiara il carattere dell'opera: un vero giallo, con tanto di omicidio finale. Ma è solo l'apparenza perché il tema vero è l'intreccio delle passioni eterne degli umani. "È un noir, una storia senza lieto fine, senza vincitori e senza buoni, in cui il dipanarsi degli eventi fa uscire fuori la parte peggiore dell'anima di ognuno", racconta Marco Taralli. Centro della vicenda è un gineceo, composto da una madre dura, amara, da una figlia adolescente, da una cognata quarantenne, piacente e un po' fatua, in cui irrompe un uomo, Angelo, furbo e prepotente, maschilista e dionisiaco.

Dice di essere stato l'amico dell'uomo che quelle donne ha abbandonato alcuni anni prima, che è morto con molti rimpianti e che gli lasciato un messaggio e un compito, quello di tornare al posto suo tra le tre donne. Ma il suo arrivo nel loro mondo sconvolgerà la vita di tutti. (ANSA).