Difesa, Oseghale continua a respingere accuse

(ANSA) - PERUGIA, 23 NOV - Innocent Oseghale "in relazione al reato di omicidio continua a professarsi innocente" e "per quanto riguarda la violenza sessuale respinge fermamente le accuse, speriamo che questa volta questa sua posizione venga accolta": ad affermarlo è stato l'avvocato Simone Mastraxia, uno dei legali del nigeriano per il quale è in corso davanti alla Corte d'assise di appello di Perugia il processo di secondo grado bis per l'omicidio e lo stupro della diciottenne Pamela Mastropietro.

La Corte ha deciso di riaprire l'istruttoria dibattimentale per sentire due testimoni.

"Non ci sono assolutamente riscontri probatori - ha detto ancora l'avvocato Mastraxia - e quello che viene paventato nella sentenza della Corte d'assise d'appello di Ancona, in maniera tra l'altro contraddittoria, come evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione, è un'ipotesi davvero fondata sul nulla. Quindi io spero che la Corte di Perugia ne prenda atto". (ANSA).