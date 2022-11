Terremoto: Ricci; finiti controlli,domani a Pesaro scuole aperte

(ANSA) - PESARO, 10 NOV - "Domani le scuole di ogni ordine e grado saranno aperte" a Pesaro. Nel frattempo "sono stati effettuati tantissimi sopralluoghi negli edifici pubblici, a partire dalle scuole e dai report che hanno restituito i tecnici qualche minuto fa non ci sono problemi di agibilità in nessuna scuola, asilo o nido in città, per cui domani tutte le scuole di ogni ordine e grado di Pesaro saranno aperte". Lo rende noto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci annunciando la ripresa delle lezioni per domani, venerdì 11 novembre. "Ovviamente continueremo a monitorare la situazione anche perché in tanti edifici pubblici abbiamo trovato crepe e cornicioni caduti", conclude. (ANSA).