Parlamento: FdI, incarichi eletti marchigiani in Commissioni

Con le nomine interne alle Commissioni del Senato, avvenute oggi, è completo il quadro degli incarichi ricoperti dai parlamentari marchigiani di Fratelli d'Italia.

Per quanto riguarda gli eletti alla Camera dei Deputati, comunica FdI Marche, Lucia Albano ricoprirà il ruolo di Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Antonio Baldelli sarà componente della IX Commissione (Trasporti) mentre Stefano Benvenuti Gostoli e Rachele Silvestri siederanno entrambi nell'VIII Commissione (Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici).

Riguardo gli eletti al Senato della Repubblica, Guido Castelli sarà Capogruppo di Fratelli d'Italia nella VI Commissione (Finanze e Tesoro) mentre Elena Leonardi sarà Segretario della X Commissione (Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato, Previdenza sociale).

"Sono veramente orgogliosa della squadra marchigiana di Fratelli d'Italia, - Questo quanto dichiara Sen. Elena Leonardi, Coordinatore regionale di FdI - le cui qualità sono state riconosciute anche dai colleghi e dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha voluto indicare un'esponente marchigiana per far parte del Governo in qualità di Sottosegretario. Siamo pronti a lavorare nell'interesse dell'Italia e delle Marche, occupandoci di temi diversi che vanno dalle infrastrutture alla sanità, dalla tutela ambientale al rilancio della nostra economia". (ANSA).