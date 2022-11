Fincantieri: Ancona, consegnata nave crociera Viking Neptune

(ANSA) - ANCONA, 10 NOV - Consegnata oggi presso lo stabilimento Fincantieri di Ancona "Viking Neptune", la nuova nave da crociera per la società armatrice Viking. "Si posizionerà nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni, - riferisce Fincantieri - infatti, come le unità gemelle, ha una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, è dotata di 465 cabine e può ospitare a bordo 930 passeggeri".

"Viking Neptune", nona della classe, "segna un ulteriore salto di qualità nella lunga collaborazione tra Viking e Fincantieri che vede la progettazione, la fornitura e la gestione di navi da crociera rispettose dell'ambiente". Le società collaborano continuativamente per lo sviluppo di applicazioni pionieristiche basate su celle a combustibile alimentate a idrogeno, con l'obiettivo di ottenere una crescente riduzione di emissioni di gas serra". La nave "incarna il primo risultato della cooperazione: a bordo installato un modulo sperimentale di celle a combustibile a idrogeno con una potenza nominale di 100 kW, una soluzione particolarmente importante per lo sviluppo della tecnologia e di norme e regolamenti sull'uso dell'idrogeno a bordo di una nave da crociera".

Quest'anno Viking e Fincantieri "hanno rafforzato la loro collaborazione che va oltre l'attività di R&D e mira a sviluppare applicazioni legate all'idrogeno su larga scala, contribuendo a ridurre significativamente le emissioni di gas serra. Come primo passo le società hanno "progettato una configurazione nave allargata (per unità da consegnare dopo il 2024), definendo spazi e disposizioni per accogliere serbatoi d'idrogeno di maggiori dimensioni, sistemi di celle a combustibile e relativi sistemi ausiliari. Il secondo passo sarà lo sviluppo di un sistema di generazione a idrogeno con potenza di circa 6-7 MW, (taglia più grande mai testata a bordo di una nave da crociera), in grado di garantire operazioni portuali senza fumi e navigazione a emissioni ridotte". Tali sistemi, una volta ultimati, saranno installati sulle navi in costruzione e, per quanto possibile, su quelle già consegnate. Viking e Fincantieri "puntano a mantenere una posizione di leadership tecnologica, contribuendo al futuro delle navi da crociera più rispettose dell'ambiente". (ANSA).